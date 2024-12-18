قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مفتي الجمهورية في "أمسية ثقافية" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مفتي الجمهورية في "أمسية ثقافية" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية في "أمسية ثقافية" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 10:48 م 12/18/2024 10:48:11 PM

مفتي الجمهورية؛ كلمتك
مفتي الجمهورية؛ كلمتك

يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، يوم غد الخميس مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء خاص  ببرنامج أمسية ثقافية على قناة "CBC"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وفي أغسطس الماضي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور نظير عياد، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

الدكتور نظير عياد

 

وتولى الدكتور نظير عياد، مهمة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في إبريل من عام 2019، وظل في هذا المنصب إلى أن تم تعيينه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، كما تولى " عياد" مهمة الإشراف على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بجانب عمله أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية.
وحصل "عياد" على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في " أثينا" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق