مفتي الجمهورية في "أمسية ثقافية" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 10:48 م 12/18/2024 10:48:11 PM

يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، يوم غد الخميس مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء خاص ببرنامج أمسية ثقافية على قناة "CBC"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وفي أغسطس الماضي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور نظير عياد، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الدكتور نظير عياد

وتولى الدكتور نظير عياد، مهمة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في إبريل من عام 2019، وظل في هذا المنصب إلى أن تم تعيينه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، كما تولى " عياد" مهمة الإشراف على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بجانب عمله أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية.

وحصل "عياد" على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.

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