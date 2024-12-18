قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب.. الحاضر الغائب بحفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب.. الحاضر الغائب بحفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب.. الحاضر الغائب بحفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - شهد حفل تكريم روح الموسيقار محمد رحيم، الذي انطلق منذ قليل داخل دار الأوبرا المصرية تحت شعار «ليلة حب محمد رحيم»، تقديم عدد من الأغاني لـ شيرين عبد الوهاب رغم اعتذارها عن حضور الحفل.

ومؤخرا تصدر اسم شيرين عبد الوهاب تريند جوجل، بعد تلعثمها في الحديث خلال حفلها بالكويت، وذلك عندما طالبت الجمهور بالترحم على الراحل محمد رحيم، قائلة: «إحنا نقرأ الفاتحة لـ محمد رحيم عشان تكون سيئة جارية».

حفل تكريم محمد رحيم

ومن جانبه كتب الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حان وقت الرد.. أغلب الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين عبد الوهاب.. وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم».

وتابع نافيا ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت مؤكدا أن أدائها خلال الحفل كان أكثر من رائع رغم سوء الطقس حيث كان الجو باردا جدا، وكان الحفل مقاما في مكان مفتوح، قائلا: «والآن.. حان وقت الرد.. لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت في حفلتها بالكويت، واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفلة في جو مفتوح.. لكن حبها لفنها.. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحه فنية رائعة».

اقرأ أيضاً
دار الأوبرا المصرية تنظم حفلا بمناسبة رأس السنة الجديدة

مسلسلات رمضان 2025.. محمد هنيدي يعود للدراما التليفزيونية على كرسي متحرك ما السبب؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جمال إسماعيل، الفنان المتدين الذي عشق قراءة القرآن بصوته، وشارع شهير في الجيزة يحمل اسم شقيقه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق