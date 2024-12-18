مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب.. الحاضر الغائب بحفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - شهد حفل تكريم روح الموسيقار محمد رحيم، الذي انطلق منذ قليل داخل دار الأوبرا المصرية تحت شعار «ليلة حب محمد رحيم»، تقديم عدد من الأغاني لـ شيرين عبد الوهاب رغم اعتذارها عن حضور الحفل.

ومؤخرا تصدر اسم شيرين عبد الوهاب تريند جوجل، بعد تلعثمها في الحديث خلال حفلها بالكويت، وذلك عندما طالبت الجمهور بالترحم على الراحل محمد رحيم، قائلة: «إحنا نقرأ الفاتحة لـ محمد رحيم عشان تكون سيئة جارية».

ومن جانبه كتب الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حان وقت الرد.. أغلب الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين عبد الوهاب.. وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم».

وتابع نافيا ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت مؤكدا أن أدائها خلال الحفل كان أكثر من رائع رغم سوء الطقس حيث كان الجو باردا جدا، وكان الحفل مقاما في مكان مفتوح، قائلا: «والآن.. حان وقت الرد.. لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت في حفلتها بالكويت، واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفلة في جو مفتوح.. لكن حبها لفنها.. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحه فنية رائعة».