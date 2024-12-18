الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 19 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، مشيرة إلى حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد يومي الخميس والجمعة.

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حالة الطقس غدا الخميس 19 ديسمبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد على سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحياناً قد يصاحبها تساقط لحبات البرد، على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً، على مناطق متفرقة من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس 19 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 19 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 14 السواحل الشمالية 19 12 شمال الصعيد 21 08 جنوب الصعيد 25 10

حالة الطقس يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود فرص لأمطار متوسطة، يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وذكرت هيئة الأرصاد بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناء ووسط سيناء وخليج السويس.

وبينت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار خفيفة، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأعلنت عن نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 13 السواحل الشمالية 20 10 شمال الصعيد 20 06 جنوب الصعيد 23 10

حالة الطقس من السبت 21 ديسمبر إلى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، من السبت إلى الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 21 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 21 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 12 السواحل الشمالية 21 09 شمال الصعيد 20 06 جنوب الصعيد 23 09

درجات الحرارة يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 11 السواحل الشمالية 20 10 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 24 09

درجات الحرارة يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 10 السواحل الشمالية 20 09 شمال الصعيد 20 04 جنوب الصعيد 23 08

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 19 09 شمال الصعيد 19 04 جنوب الصعيد 22 08