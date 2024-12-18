الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 19 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، مشيرة إلى حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد يومي الخميس والجمعة.
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حالة الطقس غدا الخميس 19 ديسمبر 2024
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت هيئة الأرصاد على سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحياناً قد يصاحبها تساقط لحبات البرد، على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً، على مناطق متفرقة من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) على فترات متقطعة.
ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
درجات الحرارة غدا الخميس 19 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الخميس 19 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|14
|السواحل الشمالية
|19
|12
|شمال الصعيد
|21
|08
|جنوب الصعيد
|25
|10
حالة الطقس يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود فرص لأمطار متوسطة، يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
وذكرت هيئة الأرصاد بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناء ووسط سيناء وخليج السويس.
وبينت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار خفيفة، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وأعلنت عن نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|13
|السواحل الشمالية
|20
|10
|شمال الصعيد
|20
|06
|جنوب الصعيد
|23
|10
حالة الطقس من السبت 21 ديسمبر إلى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، من السبت إلى الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 21 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 21 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|21
|09
|شمال الصعيد
|20
|06
|جنوب الصعيد
|23
|09
درجات الحرارة يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|20
|10
|شمال الصعيد
|20
|05
|جنوب الصعيد
|24
|09
درجات الحرارة يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|10
|السواحل الشمالية
|20
|09
|شمال الصعيد
|20
|04
|جنوب الصعيد
|23
|08
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|19
|09
|شمال الصعيد
|19
|04
|جنوب الصعيد
|22
|08
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