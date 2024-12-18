قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 19 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، مشيرة إلى حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد يومي الخميس والجمعة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الخميس 19 ديسمبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد على سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحياناً قد يصاحبها تساقط لحبات البرد، على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

حالة الطقس

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً، على مناطق متفرقة من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس 19 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 19 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 14
السواحل الشمالية 19 12
شمال الصعيد 21 08
جنوب الصعيد 25 10

حالة الطقس يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود فرص لأمطار متوسطة، يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وذكرت هيئة الأرصاد بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناء ووسط سيناء وخليج السويس.

وبينت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار خفيفة، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأعلنت عن نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 13
السواحل الشمالية 20 10
شمال الصعيد 20 06
جنوب الصعيد 23 10

حالة الطقس من السبت 21 ديسمبر إلى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح، من السبت إلى الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 21 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 21 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 12
السواحل الشمالية 21 09
شمال الصعيد 20 06
جنوب الصعيد 23 09

درجات الحرارة يوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 11
السواحل الشمالية 20 10
شمال الصعيد 20 05
جنوب الصعيد 24 09

درجات الحرارة يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 10
السواحل الشمالية 20 09
شمال الصعيد 20 04
جنوب الصعيد 23 08

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 10
السواحل الشمالية 19 09
شمال الصعيد 19 04
جنوب الصعيد 22 08

اقرأ أيضاً
حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.. بيان بدرجات الحرارة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق