الدوري التركي، جالطة سراي يتقدم 2-1 أمام طرابزون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة جالاتا سراي التركي أمام نظيره طرابزون سبور بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب رامس بارك، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري التركي لكرة القدم

تقدم بشكتاش بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق دريس ميرتينز، ثم تعادل طرابزون سبور في الدقيقة 17 عن طريق أوتوفان، قبل أن يسجل يونس أكجون هدف التقدم الثاني لجالاتا سراي في الدقيقة 29

أعلن مصطفى جنجيز المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي تشكيلة لفريق التي سيبدأ بها مباراته أمام طرابزون سبور، التي تجمع الفريقين على ملعب رامس بارك، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري التركي لكرة القدم

تشكيل جالاتا سراي أمام طرابزون سبور

يبدأ فريق جالاتا سراي مباراته أمام طرابزون سبور بتشكيل مكون من:

فرناندو موسليرا - كان أيهان - عبد الكريم بردكسي - جيليرت - يونس أكجون - جبريل - بيركان كوتلو - دريس ميرتينز - لوكاس توريرا - رونلد سالاي - باريس ألبير يلماز

طرابزون سبور، كلمتك

تشكيل طرابزون أمام جالاتا سراي

أما فريق طرابزون سبور فيبدأ مباراته أمام جالاتا سراي بتشكيل مكون من:

أجوركان شاكر - إيلمالي - بيدرو ماليرو - سرداد ساتسي - جون لوندسترام - ميندي - سارفيتش - توفان - أدين فيسكا - بانزا - أنتوني نواكايمي

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

يحتل جالاتا سراي المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة، جمعها في 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في اثنتين، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، وسجل لاعبوه 38 هدفا فيما استقبلت شباكه 15 هدفا

في المقابل، يحتل فريق طرابزون سبور المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، جمعها في 14 مباراة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

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