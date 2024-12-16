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الظهور الأول للفرنسي فرانك دوماس بقيادة مودرن سبورت (صور) - أخبار كلمتك

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الظهور الأول للفرنسي فرانك دوماس بقيادة مودرن سبورت (صور) - أخبار كلمتك

الظهور الأول للفرنسي فرانك دوماس بقيادة مودرن سبورت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت مرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الفرنسي فرانك دوماس في إطار استعدادات الفريق لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران حماس كبير من جميع اللاعبين وسط أجواء رائعة وأظهر الجميع روح عالية واستعدادا كبير للمباريات المقبلة.

موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلى 

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

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الفرنسي فرانك دوماس مديرا فنيا لمودرن سبورت 

واعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة  وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي بعد خوض ٢٤ مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان الفرنسي بالدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل.

أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.

رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت 

ووافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على الإعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الإستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

ووجه نادي مودرن سبورت الشكر إلى طلعت يوسف واعتزازه بالفترة التي عمل بها مدربًا للفريق وجهازه الفني.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للمدرب الكبير وجهازه الفني فيما هو قادم في مسيرته الكروية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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