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كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

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كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - كرة السلة، تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025، بعد التفوق على الزمالك في مواجهات الدور قبل النهائي.

الأهلي يتأهل لنهائي دوري المرتبط

وتفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-1)، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الأهلي ذهابا وإيابا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق المرتبط ذهابا وخسر إيابا أمام الزمالك.

الاتحاد السكندري يتوج بطلا لكأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت مؤخرا في البحرين.

وحصد الاتحاد لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (87-84)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في البحرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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