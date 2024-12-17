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وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى بـ1.97 مليار جنيه - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى بـ1.97 مليار جنيه - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى بـ1.97 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليومالثلاثاء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها على مستوى المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.

كما شهد الاجتماع مناقشة بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولى ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها على أرض المحافظات.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشائها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضحتها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى، مشيرة إلى ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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