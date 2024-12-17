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بعد قرار المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك و ATM وإنستاباي - أخبار كلمتك

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بعد قرار المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك و ATM وإنستاباي - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك و ATM وإنستاباي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - حدود السحب اليومي.. يبحث الكثير من عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك و ATM وإنستاباي، والتي تشمل 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية، إذ يعمل البنك المركزي المصري على توفير العديد من الخدمات لتسهيل حياة المواطنين.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

يصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM هو 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.

حد السحب اليومي في البنوك

وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألفا.

ماكينات الـ ATM

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

- ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 3 جنيهات.

- ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي نحو 2 جنيه.

- ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول نحو جنيهان.

- ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول نحو 3 جنيهات.

- ماكينات ATM بنك الكويت الوطني نحو 4 جنيهات.

السحب النقدي atm

- ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري نحو 3 جنيهات.

- ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني نحو جنيهان.

- ماكينات ATM بنك الإسكندرية نحو 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي نحو 3 جنيهات.

- ماكينات ATM بنك HSBC مجانا.

- ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي نحو جنيه واحد.

ماكينات الـ ATM

- ماكينات ATM بنك QNB تبلغ نحو جنيهين.

- ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 3 جنيهات.

-ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانا.

- ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي نحو 3 جنيهات.

- ماكينات ATM بنك القاهرة نحو 5 جنيهات.

- ماكينات الصراف الآلي بنك مصر نحو جنيهان.

-ماكينات ATM البنك الأهلي المصري نحو 1.5 جنيه.

تطبيق انستاباي

حد السحب من تطبيق إنستاباي

وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم التي تصل نحو 120 ألف جنيه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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