مشاهير العرب - «وزير الثقافة» عن محمد رحيم: السيرة أطول من العمر والإبداع هو من يخلد صاحبه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - أشاد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، بالمشوار الفني لـ الملحن الراحل محمد رحيم قائلا: رحيم كان حالة فنية متفردة، وقدم موسيقي في حب مصر، برؤية مميزة جعله من أهم صناع الموسيقي الذين أثروا في حياة أجيال كاملة.

وأكد «هنو» خلال كلمته على هامش حفل تكريم روح الفنان محمد رحيم المقامة حاليا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، أن السيرة أطول من العمر، وأن الإبداع هو من يخلد صاحبه.

وأضاف: «محمد رحيم صاحب رسالة فنية وصلت لكل الجماهير، وبٌكل حب وامتنان نوجه له كلمة شكر على كل إرث موسيقى لن ينتهي، وسيرته ستكون منارة لكل محب للفنان والإبداع».

وأحيا حفل تكريم الملحن محمد رحيم نخبة من نجوم الغناء منهم:: تامر حسني، محمد ثروت، محمد محيي، لطيفة، شذى، سوما، كما ستقدم ابنة محمد رحيم أغنية جديدة من ألحانه.

أنوسة كوتة تعرب عن سعادتها بحرص الدولة على تكريم روح زوجها

أعربت مدربة الأسود، أنوسة كوتة، عن سعادتها بحرص الدولة على تكريم زوجها الراحل محمد رحيم، اليوم الأربعاء، والذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، عن عمر ناهز 44 عاما.

وقالت أنوسة كوتة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «طاقة من الحب، كله هيشوفها في حب محمد رحيم»، مضيفة: «أولا حابة أشكر نجوم ونجمات الحفل.. محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محي وهيثم شاكر وسومة وشذى.. أنا مشفتش حب زي كده والعبقري والفنان مصطفى حلمي».

وتابعت: «طبعا هتشوفوا مفاجأة الحفل.. بنتي الصغيرة ماس رحيم.. شكرا لكل واحد تعب ووافق وبذل مجهود لظهور الحفلة بالشكل اللي يليق بمصر ونجوم مصر».

وفاة محمد رحيم

وكان قد رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الماضي، تاركا خلفة أثرا فنيا مشرفا، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.