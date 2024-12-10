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على الحجار يتغنى بأشهر تترات المسلسلات فى الأوبرا - أخبار كلمتك

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على الحجار يتغنى بأشهر تترات المسلسلات فى الأوبرا - أخبار كلمتك

على الحجار يتغنى بأشهر تترات المسلسلات فى الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - تواصل  وزارة الثقافة  فعالياتها المتفردة فى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حيث يستعيد النجم على الحجار ذكريات نخبة من اشهر وأجمل تترات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها على مدار مشواره الفنى ورسخت فى وجدان الجمهور، وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الخميس 12 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

تفاصيل حفل علي الحجار في الأوبرا 

ويتغنى الحجار خلال الحفل بباقة مميزة منها:  مقدمة ونهاية المال والبنون، رحلة السيد أبو العلا البشرى، أولاد آدم، اللقاء الثانى، كناريا  ، الأيام، السيرة الهلالية، الشهد والدموع، عبد الله النديم، وجع البعاد، الرحايا، عمر بن عبد العزيز، جزيرة غمام، الليل وآخره، الوقف، غوايش، ذئاب الجبل، مسألة مبدأ، بوابة الحلوانى إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى منها بنت وولد، يا مصرى، أبو الريش وعارفة.

 

جدير بالذكر ان الفنان القدير على الحجار يعد واحدًا  من أهم المطربين المعاصرين الذين قدموا عددًا ضخما  من المؤلفات الغنائية وتترات المسلسلات الدرامية الجادة وكان صوته المميز أحد عناصر التعبير عن مضامينها الهادفة ومن عوامل نجاحها الجماهيرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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