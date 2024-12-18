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الرياضة - 10:42 - الرئيس الإيراني يصل القاهرة للمشاركة في «قمة الثماني» |صور - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:42 - الرئيس الإيراني يصل القاهرة للمشاركة في «قمة الثماني» |صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:42 - الرئيس الإيراني يصل القاهرة للمشاركة في «قمة الثماني» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من طهران في زيارة لمصر هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 11 عاما يشارك خلالها في الدورة الـ 11 لقمة دول مجموعة الثماني الإسلامية النامية.

وقبيل مغادرته طهران، أكد بزشكيان أنه على الدول الإسلامية التعاون فيما بينها ووضع الخلافات جانبا، مضيفا: "سنناقش خلال هذه الزيارة مواضيع غزة وفلسطين ولبنان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وتابع الرئيس الإيراني: "سنعمل على تعزيز علاقاتنا الودية مع الدول الإسلامية لإحباط مؤامرة الأعداء"، كما صرح بأن "إيران عضو فاعل في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. ويمكن لهذه الاجتماعات أن تقرب الدول الإسلامية من بعضها البعض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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