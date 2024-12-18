العليمي يوجه رسالة لأمير دولة قطر وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك





وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال العليمي في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

أسمى آيات التهاني والتبريكات للأشقاء في دولة قطر قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة ، كما نتوجه لهم بالشكر الكبير على كل جهودهم المخلصة و الصادقة في دعم اليمن و شعبها الكريم في مختلف المراحل و في كافة المجالات السياسية والاقتصادية و الإنسانية

وتمنى العليمي لدولة قطر مزيدا من التقدم و الازدهار والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظ الله قطر و شعبها و قيادتها المخلصة و كل عام و انتم بالف خير