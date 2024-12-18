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العليمي يوجه رسالة لأمير دولة قطر وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك

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العليمي يوجه رسالة لأمير دولة قطر وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك

العليمي يوجه رسالة لأمير دولة قطر وهذا ما تضمنته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - كلمتك: خاص


 

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال العليمي في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

أسمى آيات التهاني والتبريكات للأشقاء في دولة قطر قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة ، كما نتوجه لهم بالشكر الكبير على كل جهودهم المخلصة و الصادقة في دعم اليمن و شعبها الكريم في مختلف المراحل و في كافة المجالات السياسية والاقتصادية و الإنسانية

وتمنى العليمي لدولة قطر مزيدا من التقدم و الازدهار والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظ الله قطر و شعبها و قيادتها  المخلصة و كل عام و انتم بالف خير

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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