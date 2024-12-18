قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

قرارات جريئة من وزير المالية لضبط العمل بمصلحة الجمارك (مستند) - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

انخفاض طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركته بالغناء.. ابنة محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لـ تامر حسني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - بيان بأماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

اندلاع حريق ضخم في ملعب حلب الدولي (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العدل: «النيابة الإدارية» هيئة مستقلة تكافح الفساد المالي والإداري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العدل: «النيابة الإدارية» هيئة مستقلة تكافح الفساد المالي والإداري - أخبار كلمتك

وزير العدل: «النيابة الإدارية» هيئة مستقلة تكافح الفساد المالي والإداري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن هيئة النيابة الإدارية، تضطلع بدور مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته مساء اليوم في احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، بحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

وأشار المستشار عدنان فنجري، إلى أن الدستور جاء مؤكدا أهمية النيابة الإدارية في أداء رسالتها، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.

اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة

الغيرة القاتلة.. فتاة تنهى حياة نجلة عمها في القليوبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الكهرباء: إضافة 780 محطة محولات على الجهود المختلفة لتأمين استمرار التيار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق