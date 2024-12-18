وزير العدل: «النيابة الإدارية» هيئة مستقلة تكافح الفساد المالي والإداري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن هيئة النيابة الإدارية، تضطلع بدور مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته مساء اليوم في احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، بحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

وأشار المستشار عدنان فنجري، إلى أن الدستور جاء مؤكدا أهمية النيابة الإدارية في أداء رسالتها، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.