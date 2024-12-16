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وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بحجم الطاقة المتجددة لـ60% من الاستهلاك بحلول 2040 - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بحجم الطاقة المتجددة لـ60% من الاستهلاك بحلول 2040 - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بحجم الطاقة المتجددة لـ60% من الاستهلاك بحلول 2040 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:35 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة.

الطاقات المتجددة المستهدفة 
 

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة 2040 كانت قائمة علي تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وأشار إلي أن هناك اهتمامًا خاصًّا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى  وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
 

اهتمام الدولة بالطاقة المتجددة 


وأكد وزير الكهرباء علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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