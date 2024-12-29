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أمطار ورياح وثلوج.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أمطار ورياح وثلوج.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أمطار ورياح وثلوج.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، متوقعة استمرار الأجواء الباردة على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

حالة الطقس

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لتسود الآن أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 18 درجة.

حالة الطقس الآن

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء.

حالة الطقس الآن

وفيما يتعلق بـ الظواهر الجوية، وفقًا لـ طقس اليوم، متوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقًا لـ طقس اليوم تكون معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.5 ) متر، واتجاه الرياح: جنوبية غربية: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من ( 1.5 - 2 ) متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 08
6 أكتوبر 18 08
بنها 17 10
دمنهور 17 09
وادي النطرون 18 08
كفر الشيخ 17 09
المنصورة 18 10
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 09
دمياط 18 11
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 09
السويس 18 09
العريش 19 07
رفح 19 06
رأس سدر 20 09
نخل 17 01
كاترين 11 -2
الطور 21 09
طابا 17 06
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 17 10
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 15 08
سيوة 16 05
رأس غارب 22 11
الغردقة 23 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 24 16
حلايب 22 16
أبو رماد 23 15
رأس حدربة 22 16
الفيوم 18 05
بني سويف 18 04
المنيا 18 05
أسيوط 18 04
سوهاج 19 06
قنا 20 06
الأقصر 21 07
أسوان 21 09
الوادي الجديد 20 04
أبو سمبل 21 09

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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