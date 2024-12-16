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تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام التدريب بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام التدريب بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام التدريب بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية احتفال لتخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

بدأت مراسم الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين والذي عكس ما اكتسبوه خلال مدة دراستهم من مستوى تعليمى وتدريبى راقٍ وفقاً لمجال عملهم، أتبعه استعراض الموقف التدريبي للخريجين.

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية في خدمة الوطن، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية وفقاً لرؤية الدولة المصرية التى تهدف لإعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمي والوعى الوطنى المستنير للعمل فى مختلف هيئات الوزارة.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للأكاديمية لبناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالخبرات العلمية والعملية وفقاً لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديث والتى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، وفي ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

حضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشاري وزارة العدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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