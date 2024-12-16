الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان جديدان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:35 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 400 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

كما أصدر الرئيس السيسى، قرار رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة واحد مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.



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