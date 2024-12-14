الطقس الآن.. أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - الطقس الآن.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن في مصر، حيث تشهد البلاد تحول مفاجئ في حالة الطقس مع تقلبات جوية.

الطقس الآن

أوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، لافتة إلى أن البلاد تشهد أجواء قارسة باردة على كافة الأنحاء، مع زيادة نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مع كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

الطقس اليوم

توقعت الهيئة حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ونوهت على المواطنين بتوخي الحذر أثناء النزول في فترات الليل، وفي الصباح الباكر سيكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

وكشفت الهيئة عن أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، مشيرة إلى احتمالية وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

ووجهت الأرصاد إنذارا بشأن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 3: 4 أمتار، بداية من اليوم السبت حتى غدا الأحد.

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط اليوم ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 19 11 6 أكتوبر 20 11 بنها 20 12 دمنهور 19 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 11 المنصورة 20 12 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 20 12 طنطا 19 12 دمياط 21 15 بورسعيد 21 18 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 11 العريش 21 10 رفح 20 12 رأس سدر 21 11 نخل 18 05 كاترين 12 02 الطور 22 12 طابا 18 09 شرم الشيخ 24 16 الإسكندرية 21 11 العلمين 20 10 مطروح 20 10 السلوم 19 09 سيوة 20 09 رأس غارب 23 14 الغردقة 23 14 سفاجا 22 15 مرسى علم 23 17 شلاتين 26 16 حلايب 23 18 أبو رماد 24 17 رأس حدربة 25 19 الفيوم 21 09 بني سويف 21 08 المنيا 21 08 أسيوط 21 07 سوهاج 22 09 قنا 24 10 الأقصر 24 10 أسوان 24 12 الوادي الجديد 21 07 أبو سمبل 24 11