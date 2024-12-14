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الأعلى للجامعات يحدد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

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الأعلى للجامعات يحدد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات يحدد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل في الجامعات والمعاهد، عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في الكليات والمعاهد بجميع المحافظات.

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في الجامعات والمعاهد، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب الجامعات من يوم السبت الموافق 4 يناير وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وشدد المجلس الأعلى على الجامعات، بضرورة الالتزام بمواعيد الامتحانات المعلنة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي للجامعات، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول للجامعات يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

الالتزام بضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأكد الأعلى للجامعات، على الالتزام بضوابط ومواصفات الورقة الامتحانية لمختلف الأقسام ولكافة المواد في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب الجامعات.

تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأوضح الأعلى للجامعات، أن تحديد موعد انطلاق وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للطلاب، يتم وفقًا للوائح كل كلية وضوابطها، بما يتماشى مع الكثافات الطلابية لها وعلى حسب المواد والتخصص.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تُعلن كافة الكليات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلابها بالفرق الأربعة، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في يناير المقبل.

موعد إجازة نصف العام 2025 في الجامعات

وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم الخمس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

الخريطة الزمنية للعام الحالي 2024-2025

- الخميس الموافق 2 يناير 2025: تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول.

- السبت الموافق 4 يناير 2025: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- الخميس الموافق 23 يناير 2025: تنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- السبت الموافق 25 يناير 2025: تبدأ إجازة منتصف العام 2025.

- الخميس الموافق 6 فبراير 2025: تنتهي إجازة منتصف العام.

- السبت الموافق 8 فبراير 2025: يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- الخميس الموافق 29 مايو 2025: تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقًا لطبيعة كل كلية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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