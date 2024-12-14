وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العلمين الجديدة، للقيام بجولة تفقدية بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بأراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

وتفقد الشربيني، في وقت سابق، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك عقب تسليمه محاضر استلام الأراضي المضافة للمدينة والتي تم تقنين أوضاعها، لمستحقيها، ويرافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، حول الموقف الحالي لتنفيذ أعمال المرافق، وتشمل، خطوط المياه القائمة والمستقبلية، وخطوط الصرف القائمة والمستقبلية، وكذا موقف تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بطول 90 كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 176 كم.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن مساحة الأراضي المضافة للمدينة تبلغ نحو 38 ألف فدان، وتم تلقي أكثر من 94 ألف طلب لتقنين الأوضاع، بإجمالي مساحة نحو 33.4 ألف فدان، وتم دراسة ملفات بمساحة 17 ألفا و575 فدانًا بما يتجاوز أكثر من نصف المساحة المقدم عليها طلبات، وتم تسكين 4889 قطعة.