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مسؤول بوزارة السياحة والآثار: ملف استرداد القطع الأثرية يحظى باهتمام القيادة السياسية - أخبار كلمتك

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مسؤول بوزارة السياحة والآثار: ملف استرداد القطع الأثرية يحظى باهتمام القيادة السياسية - أخبار كلمتك

مسؤول بوزارة السياحة والآثار: ملف استرداد القطع الأثرية يحظى باهتمام القيادة السياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - أكد الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن ملف استرداد القطع الاثرية المصرية من الخارج يحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية حتى الآن.

وقال عبد الجواد، في تصريح لبرنامج صباح الخير يامصر بالتلفزيون المصري اليوم السبت، إن استرداد قطع أثرية من إيرلندا هي خطوة مهمة ودفعة كبيرة لملف استرداد الآثار، مؤكدا أنها رسالة مهمة للعالم بأن مصر لا تتنازل عن حقها ولا تترك أي جزء من آثارها تم تهريبه الى خارج مصر.

وأضاف أن من بين القطع الأثرية التي تم استردادها تابوت خشبي بداخله مومياء ومجموعة من القطع الكرتوناج الملون والتي كانت تستخدم لتغطية المومياء.

وأشار إلى أن مصر استطاعت استرداد نحو 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، واستعادت من فرنسا نحو 114 قطعة عام 2022، وكذلك استعادت من أسبانيا 36 قطعة، موضحا أنه يتم العمل حاليا على استعادة مجموعة من القطع ولكن لا يتم الإعلان عنها إلا بعد عودة هذه القطع إلى مصر.

ولفت إلى أن أي قطعة مستردة يتم ترميمها ثم عرضها على لجنة في المجلس الأعلى للأثآر ليتم اختيار المتحف المناسب الذي ستعرض من خلاله، مؤكدا أنه لا توجد أي قطع أثرية يتم تخزينها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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