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الليلة، عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

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الليلة، عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

الليلة، عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة ، وصل مسلسل وتر حساس إلى محطته الأخيرة حيث ستعرض الليلة الحلقة الأخيرة من العمل الذي تصدر التريند منذ انطلاق حلقاته الأولى.

وينتظر متابعو المسلسل معرفة مصير كاميليا ومازن بعدما نجحت سلمى في تقديم كل الدلائل التي تدينهم للعدالة من أجل إثبات براءة شقيقتها ليلى.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة 

ومن المقرر عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة اليوم الخميس وذلك على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.  

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة على قنوات ON فإنها سيتم عرضها اليوم الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

أما عن موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة على قناة ON دراما، فإنها ستعرض في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

 

أبطال مسلسل وتر حساس

 مسلسل وتر حساس  بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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