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عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم - أخبار كلمتك

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عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم - أخبار كلمتك

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:09 صباحاً - تنظم سينما متحف الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع المركز القومي للسينما عروضًا لأفلام الفنان شادي عبد السلام بجودة عالية، وذلك فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم الفنان شادي عبد السلام. 

وزير الثقافة 

ووجه الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدعوة للشباب على وجه الخصوص لحضور هذا النشاط ومشاهدة الأفلام؛ حيث سيتاح لهم فرصة غير مسبوقة للتعرف على قدر كبير من ابداع الفنان شادي عبد السلام بالإضافة لمشاهدة مستوى سينمائي متفرد اكتسب أحد أهم عناصر تميزه من إدراكه لقيمة الهوية المصرية.

 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية: إن سينما الحضارة التابعة للقطاع تتكون من قاعتين؛ ستخصص الأولي منها لعرض النسخة المرممة من فيلم المومياء (1.38.52 دقيقة) وهو الفيلم الذي تحول إلى واحد من أهم أفلام السينما المصرية على اﻹطلاق وحصل بفضله شادي على العديد من الجوائز العالمية وتفرد بمستوي الرؤية البصرية على جانب العناصر الأخرى.

وسوف تخصص الثانية لعرض أفلام: كرسي توت عنخ آمون الذهبي (43.34 دقيقة)، جيوش الشمس(37.00دقيقة) ويتناول العبور وحرب أكتوبر 73، وشكاوى الفلاح الفصيح (20.55 دقيقة) وهو فيلم قصير استوحى فكرته من بردية فرعونية عمرها أربعة آلاف سنة، تتناول قصة قصيرة عن موضوع حكمة الفلاح المصري القديم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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