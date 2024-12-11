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ابن ماجد المصري يحاول التخلص منه في مسلسل "أش أش" - أخبار كلمتك

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ابن ماجد المصري يحاول التخلص منه في مسلسل "أش أش" - أخبار كلمتك

ابن ماجد المصري يحاول التخلص منه في مسلسل "أش أش" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - تشهد أحداث مسلسل أش أش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر محاولة قتل ماجد المصري على يد ابنه الذي يلعب دوره في العمل الفنان محمد الشرنوبي، وذلك ليتخلص منه قبل زواجه من أش أش التي يحبها ويريد الزواج منها.

تطورات مسلسل اش اش 

ويعكف القائمون على مسلسل “إش إش” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر حاليًّا على مرحلة مونتاج الحلقات، لتكون جاهزة للعرض خلال سباق رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل إش إش 

وعلمت "كلمتك" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش 

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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