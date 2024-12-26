افتتاح مؤتمر الرواية والدراما البصرية بـ الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - أقيم المؤتمر الأول لنادي القصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس، والذي حمل عنوان "مؤتمر الرواية والدراما المرئية" الدورة الأولى.. دورة خيري شلبي.

تحدث في بداية المؤتمر الدكتور أشرف العزازي واصفًا اقامة المؤتمر بأنه مرآة تعكس واقعنا الذي تجسده القصص والروايات والتي تستطيع أن تسرد لنا التاريخ بما فيه من أحداث وتفتح أمامنا آفاقًا جديدة من التأمل والإلهام.

وأضاف أن مثل تلك اللقاءات تعزز من مكانة الرواية والأدب والدراما كأداة قوية لنقل التجارب الإنسانية وإعادة اكتشاف قيمتها الفنية والأدبية فنحن نعيش في زمن تتداخل فيه التقنيات الحديثة مع إبداعاتنا الأدبية لذا سوف يمثل هذا المؤتمر شكلًا من أشكال المنصات الحوارية المثمرة بين الأجيال والخبرات وتبادل الآراء والرؤى، لإبراز دور الرواية في تشكيل الوعي والتعبير عن هوية الشعوب.

وعن فكرة المؤتمر تحدثت الدكتورة زينب فرغلي أمين عام المؤتمر، موضحة أن الفكرة قد تبلورت منذ فترة طويلة وخرجت إلى النور بفضل رجال آمنوا بالفكرة واحتضنوها مثل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت أن المؤتمر سوف يتناول عددًا من القضايا الخاصة بالرواية الحيوية والمتشابكة مع مجالات أخرى، فالرواية قامت بدور هام في جميع المجتمعات، واستطاعت أن تؤثر في الأفراد بل وفي المؤسسات المعنية بتفعيل القوانين بل وإصدار البعض منها، فكانت سببًا في صدور عدد من التشريعات وكان هذا بفضل عددا من الأفلام العظيمة مثل جعلوني مجرمًا وكلمة شرف وباب الحديد لذا نستطيع أن نقول إن الرواية والسينما جددت بشكل كبير فكر المجتمع ووعيه.

وعن الجوائز تحدث مقرر الجائزة أحمد قرني قائلا إن إدارة المسابقات بنادي القصة منذ مطلع مايو الماضي أعلنت عن عدد من المسابقات للرواية المنشورة وغير المنشورة تقدم إليها عدد من المتسابقين، كذلك أعلن عن مسابقة للصغار تحت سن 18 عاما، وقد تلقوا مشاركات واسعة ليس لعائدها المادي فقط، ولكن لعراقة اسم نادي القصة والتي بدأ بفكرة في رأس الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، مشيرا إلى الكتاب الكبار الذين تولوا رئاسة النادي العريق بداية من الكاتب الكبير طه حسين وغيره من العظماء.

فيما وجه السيناريست محمد السيد عيد رئيس نادي القصة الشكر لوزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة على رعايته لهذا المؤتمر ونوه بأن الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأسبق أبدى استعداده لنشر الأعمال الفائزة متمنيًا أن يتبنى المجلس هذا التوجه، كذلك وجه الشكر للجنة التحكيم التي تبرعت بالتحكيم في المسابقة دون مقابل ثم تناول في كلمته العلاقة بين النص الروائي والتليفزيوني والسينمائي متسائلًا عن طبيعة العلاقة بين التطابق والاستلهام.

أعقب كلمات الافتتاح توزيع جوائز المسابقات والتي أعلن عنها نادي القصة في كافة المجالات الخاصة بالرواية المنشورة وغير المنشورة كذلك جوائز مسابقة الأطفال تحت سن ١٨ عاما، وقام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي بتكريمهم والتقاط الصور التذكارية مع مسؤولي نادي القصة والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

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