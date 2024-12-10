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مجلس الطفولة والأمومة: نتابع ظهور الطفل في الدراما للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير - أخبار كلمتك

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مجلس الطفولة والأمومة: نتابع ظهور الطفل في الدراما للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير - أخبار كلمتك

مجلس الطفولة والأمومة: نتابع ظهور الطفل في الدراما للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يتابع بصفة مستمرة صورة وظهور الطفل في الدراما خاصة المتعلقة بالطفل للوقوف على مدى مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير وضوابط ظهور الطفل في الإعلام والمواد الموجهة له، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والامومة، بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: د.غادة الدري، د.سامح عوض، د.كرم ملاك، والسيد عبد اللطيف صبحي، د.نور أسامة، والسيد عمر حجازي، والسيدة مي زين الدين، ود حنان جرجس والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، والسيدة ميراي نسيم.

واستعرضت السنباطي، الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، والفعاليات التي تنفيذها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، كما تم عرض فيلم وثائقي يتضمن هذه الأنشطة والاحتفالية الختامية لأعياد الطفولة، والتي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، موجهة الشكر والتقدير لرعايتها الكريمة لاحتفالية إحنا المستقبل ولدعمها حقوق الطفل، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم حاليًا باتخاذ إجراءات تفعيل المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم المجلس فيما يخص إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى بعدد من المحافظات.

كما ناقشت السنباطي، مقترح تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تنظيم المجلس، فضلا عن بعض البروتوكولات التي سيتم توقيعها مع عدد من الجهات الشريكة خلال الفترة المقبلة، موجهة الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة للدعم والمشاركة باحتفالية المجلس بيوم الطفل العالمي تحت شعار إحنا المستقبل فضلا عن عدة فعاليات أقيمت طول شهر نوفمبر الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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