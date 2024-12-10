عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

المدارس تبدأ اليوم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المدارس تبدأ اليوم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

المدارس تبدأ اليوم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - تبدأ مدارس الثانوي العام، اليوم الثلاثاء، في توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لمديري مدارس الثانوية العامة بشأن تسليم تابلت الصف الأول الثانوي.

 

ونبهت وزارة التربية والتعليم أن تسليم جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي المنتظمين في المدارس الحكومية إجباريا وليس اختياريا.


خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

 

تابلت الثانوية العامة 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي إلا بعد دفع قيمة التأمين.

وشددت وزارة التعليم في خطاب موجه للمديريات على ضرورة سداد الطالب لقيمة التأمين، والتي سبق أن حددتها الوزارة، وإرفاق أصل «إيصال الدفع»، وإقرار استلام الجهاز اللوحي (التابلت).

 

قيمة تأمين التابلت

وأوضحت أن قيمة تأمين التابلت ومكان تسديدها تبلغ «قيمة تأمين التابلت»، 105 جنيهات، يجب على كل طالب من طلاب الصف الأول الثانوي العام تسديدها في «مكاتب البريد».

كشفت وزارة التربية والتعليم عن المدارس المستهدفة لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي للعام الدراسي 2024/2025، وموقف المدارس الخاصة والدولية.

 

المدارس المستهدفة لتوزيع التابلت المدرسي
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المستهدفة لتوزيع التابلت المدرسي لطلابها، هي الرسمية الحكومية، والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.

 

ونبهت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم ٦، بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسئوليات والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام خلال العام الدراسي 2024-2025.

 

تابلت الثانوية العامة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وخاصة في المرحلة الثانوية العامة، مع تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة تعليمية، فقد قررت وزارة التعليم إعادة التابلت لمخازن الإدارات بعد انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام من الثانوية العامة.
 


طلاب الصف الأول الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يعتبر التابلت الشخصي عهدة شخصية، لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية، وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وأشارت إلي أنه حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من: 

- الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى) يلتزم بأن يرفق بالجهاز  شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

وأنه في حالة فقدان الجهاز أو تلفه تلفا يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب والفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازًا بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شروط وإجراءات وضع حقيبة إضافية على متن الطائرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق