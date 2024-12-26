رجوع مفيش، محمد نور يطرح البوستر التشويقي لأحدث أغنياته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - طرح المطرب بـ محمد نور البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة "رجوع ما فيش"، وتأتي أغنية "رجوع مافيش" من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وجيتار مصطفى نصر، ومن المقرر أن يطرحها محمد نور مع بداية العام الجديد 2025.

أغنية هو في كده

وكانت آخر أغنيات محمد نور أغنية "هو في كده"، والتي حققت نجاحا كبيرا في صيف 2024.

"هو في كده" من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري، وتم تصميمها بأحدث تقنيات الـ AI.

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