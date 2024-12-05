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وزير الأوقاف: الاعتناء بالأئمة علميّا وفكريّا على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: الاعتناء بالأئمة علميّا وفكريّا على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: الاعتناء بالأئمة علميّا وفكريّا على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - أكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة تولي العمل الدعوي وتطوير الخطاب الديني في المحافظات الحدودية اهتمامًا خاصًا، موضحا أن الاعتناء بالأئمة علميّا وفكريّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته، تعزيزًا للقيم السلوكية التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

وشدد وزير الأوقاف، على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مشيرا إلى قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم، الخميس، فقد جاء هذا خلال لقاء أسامة الأزهري، مع الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، لمناقشة تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف البحر الأحمر، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريا مع مديري المديريات، لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.

وناقش الوزير أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها، ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.

وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدا أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

ولفت إلى أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لمساهمتها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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