الإثنين.. الأكاديمية العربية تُطلق النسخة الثانية لـ «مناظرات تمكين الشباب من خلال الثقافة الإعلامية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:57 مساءً - تطلق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإثنين المقبل، النسخة الثانية لفعالية "مناظرات تمكين الشباب من خلال الثقافة الإعلامية والمعلوماتية" تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

تأتي هذه الفعالية التي تستمر يومين بالتعاون مع تحالف يونسكو للثقافة المعلوماتية والإعلامية الفرع العربي بالقاهرة، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وبالتزامن مع الاحتفالات بالأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية الذي تنظمه يونسكو في عام 2024.

وتعقد تلك الفعالية تأكيدًا على حرص سعادة رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، على تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم، حيث تهدف الفعالية إلى تحفيز الطلاب على التفكير النقدي، وتطوير مهاراتهم في الحوار والنقاش.

كما توفر المناظرات منصة مثالية تتيح للطلاب فرصة عرض أفكارهم والتعبير عن آرائهم بحرية، ما يعزز من قدراتهم الإبداعية، ويؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وتشمل هذه المناظرات العديد من الموضوعات، مثل "دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية الإيجابية بين الشباب المصري"، أما المناظرة الثانية فتشمل موضوع "إدراج مادة الثقافية الإعلامية والمعلوماتية في المحتوي الدراسي في المدارس من أجل تجهيز الشباب ليصبحوا مستهلكين نقديين للمعلومات".

كما تتضمن المناظرات طرحا لموضوع "الإلمام بالذكاء الاصطناعي لفهم ونقل المعلومات بطريقة صحيحة ومنع انتشار الأخبار الكاذبة أثناء فترات النزاع"، بالإضافة إلى موضوع "دور وسائل التواصل الاجتماعي والحكومات في ضمان نشر الوعي بالثقافة الإعلامية والمعلوماتية في المجتمع".

وتطرح المناظرات تساؤلا حول "دور صحافة المواطن كوسيلة أكثر فاعلية لتوصيل المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية".