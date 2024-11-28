عادات تساعدك على تقليل الإصابة بأمراض الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الإجراءات التي يجب الأخذ بها لتجنب الأمراض الشتوية والإصابة بالأنفلونزا وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنًا مع تقلبات الطقس المستمرة وتراجع درجات الحرارة.

وأوضحت وزارة الصحة بعض الخطوات التي تساعد الشخص على تجنب الإصابة بالأنفلونزا والتي تأتي كالآتي:

- الاهتمام بتناول طعام متنوع ومتوازن، مع الحرص على تناول البرتقال والليمون والأغذية الغنية بفيتامين C.

- ممارسة التمارين الرياضية خلال فصل الشتاء لمساعدة الجسم على الوقاية من الأمراض.

- أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي مناسب للأشخاص من عمر 6 أشهر فأكثر.

- الحرص على تجدد هواء المنزل بشكل دائم، مع عدم إهمال تدفئة الجسم.

الأرصاد توضح التحذيرات الصحية للمواطنين خلال شتاء 2025

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حوارها مع كلمتك، المواطنين على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، لمعرفة تطورات حالة الطقس أولا بأول، فضلًا عن توخي الحذر مع انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع اقتراب بدء فصل الشتاء، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، فضلًا عن ضرورة متابعة التوصيات والتعليمات التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية عبر البيانات الرسمية.

موعد ذروة فصل الشتاء 2025 وما هي أكثر المناطق التي ستتأثر بها؟

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة فصل الشتاء تكون خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث سيشهد طقس البلاد انخفاض قيم درجات الحرارة، مع انتشار موجات الصقيع، والتي تنتشر في محافظات الصعيد ليلًا، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر، فيما تسجل في وسط سيناء تحت الصفر.

وأضافت أن تساقط الثلوج يكون في جميع الفصول وليس في فصل الشتاء فقط، وتشهده مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء، فضلًا عن هطول حبات البرد والكرات الثلجية نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية بسبب انخفاض درجات الحرارة عن القيم الطبيعية.