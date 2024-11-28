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تعليمات عاجلة من التعليم بشأن استعداد المديريات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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تعليمات عاجلة من التعليم بشأن استعداد المديريات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن استعداد المديريات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الالتزام بالآتي:

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.  

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية السادة مديرى المديريات التعليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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