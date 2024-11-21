موعد امتحانات الترم الأول لـ«صفوف النقل» في الأزهر الشريف 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالأزهر، استعدادًا لانطلاق الامتحانات من شهر ديسمبر 2024.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية الأزهرية

وتبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية «الصف الثالث والرابع والخامس»، من يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر المقبل، بكافة المناطق الأزهرية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

- تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول، من يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، من يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2024-2025، من يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري، من يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 بجميع المناطق الأزهرية.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من يوم السبت 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025.