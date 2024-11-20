لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.. القومية للبريد بصدد إطلاق خدمة «بريدي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:19 صباحاً - أعلن مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، الدكتور وسام السيد، استعداد الهيئة لإطلاق خدمة جديدة تحت اسم خدمة "بريدي" التي تعد من أبرز المبادرات في مجال التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح الدكتور وسام السيد، في تصريح لقناة (النيل للأخبار) اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز دور البريد المصري في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن البريد يسعى دائمًا إلى الريادة والابتكار في تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات عملائه.

وقال "يشهد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي سي تي" هذا العام عرض العديد من الخدمات الجديدة التي تمكن البريد المصري من تقديم حلول مبتكرة للجمهور"، لافتا إلى أن الرقم البريدي تم اكتماله بنسبة 100 في المائة باستخدام النظم الجغرافية (GIS)، مما أسهم في تقليص نسبة الخطأ في التسليمات إلى صفر بالمئة.

وأضاف "كما يشهد المعرض هذا العام تطورًا ملحوظًا في قدرات مطابع الهيئة القومية للبريد، حيث أصبحت قادرة على تقديم خدمات متقدمة للمؤسسات والشركات، مما يعكس تحولًا كبيرًا في قدرات البريد المصري".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح، يوم الأحد الماضي، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي سي تي"، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري.