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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو في البرازيل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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