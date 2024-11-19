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صيدلة القاهرة تعقد ندوة لـ «التعريف بمرض السكري والأدوية المناسبة للمرضى» - أخبار كلمتك

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صيدلة القاهرة تعقد ندوة لـ «التعريف بمرض السكري والأدوية المناسبة للمرضى» - أخبار كلمتك

صيدلة القاهرة تعقد ندوة لـ «التعريف بمرض السكري والأدوية المناسبة للمرضى» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:36 مساءً - عقدت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ندوة علمية تفاعلية عبر الانترنت (أونلاين) بعنوان: «التعريف بمرض السكري والأدوية المستخدمة والحديثة وخطط التغذية المناسبة للمرضى»، تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري.

عقدت الندوة التي استضافها قسم الأدوية والسموم، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتوره غادة أحمد عبد الباري، عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة دينا أبو حسين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهلت الدكتورة نسرين صلاح الدين، الندوة بتقديم وتعريف المحاضرين، وهم: الدكتور طارق محمد ممدوح، مدرس الأدوية والسموم بالكلية، حاصل على الدكتوراة في تخصص الأدوية والسموم من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، والذي تحدث عن المرض والأدوية المختلفة المستخدمة في علاجه.

كما حاضر في الندوة كل من: الدكتوره خلود الوراقي، طبيب العلاج الطبيعي والتغذية، الحاصل على الدكتوراه في مجال العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة، وتحدثت عن الأنظمة الغذائية المختلفة لمرضى السكري، والدكتورة هبة الله محمد عبد العزيز، مدير إدارة الممارسات الصيدلية الإكلينيكية وإدارة المعلومات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، وتحدثت عن الارشادات التي تقدمها الهيئة والخاصة بالمرض وغيره من الأمراض للصيادلة والمرضى في مصر.

وسجل لحضور الندوة قرابة 700 من أساتذة الجامعات والصيادلة والأطباء والطلاب من مختلف التخصصات الطبية في مصر وغيرها من الدول العربية، وحرصت كلية الصيدلة على نشر المادة العلمية الخاصة بالندوة لجميع من قاموا بالتسجيل لتعم الفائدة على الجميع، كما منحت الكلية شهادات حضور مجانية إلكترونية لجميع الحضور وذلك لتبني جامعة القاهرة وكلية الصيدلة مبادئ الاستدامة وتقليل الانبعاث الحراري.

الندوة
الندوة

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي والتعليمي والبحثي الرائد الذي تقوم به جامعة القاهرة محليا وإقليميا وعالميا، حيث تحرص كلية الصيدلة بجامعة القاهرة دائما على تعظيم ذلك الدور من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاث علمية مهمة وتقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة المتنوعة والمتميزة والدورات التدريبية والندوات العلمية وكذلك تنظيم المؤتمرات العلمية المنتظمة وغيرها وينعكس ذلك على ترتيب الكلية والجامعة عالميا المتميز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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