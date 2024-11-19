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«الشباب والرياضة»: برنامج «اعرف بلدك» يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني للشباب - أخبار كلمتك

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«الشباب والرياضة»: برنامج «اعرف بلدك» يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني للشباب - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة»: برنامج «اعرف بلدك» يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:02 مساءً - أكد مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة الدكتور علاء الدسوقي، أن البرنامج الوطني (اعرف بلدك) يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال التعرف على حضارة بلادهم العظيمة.

وقال الدسوقي ـ في تصريح لقناة ( النيل) للأخبار اليوم الثلاثاء ـ إن رحلات (قطار الشباب) من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة منذ 40 عاما وحتى الآن، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ليتعرف الشباب على مصر وحضارتها العظيمة، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص على توفير كل سبل الراحة للشباب خلال هذه الرحلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل حيث تم تخصيص قطار أسباني لهذه الرحلة.

وأضاف الدسوقي أن برنامج هذه الرحلة يضم زيارة لمعابد البر الغربي ووادي الملوك والكرنك والأقصر وحضور حفلات الصوت والضوء بالكرنك، فضلا عن حضور ندوات تثقيفية لمناقشة الشباب أفكارهم وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن الشباب من عمر 18 ـ 45 عاما يمكنهم الاشتراك من خلال التسجيل على بوابة الشباب والرياضة مصر، لافتا إلي وجود برامج أخرى لمراحل أقل من 8 إلى 15 عاما.

وأوضح أن الفوج الأول لرحلات قطار الشباب والتي من المقرر أن ينطلق مساء الجمعة المقبل يضم شباب من ذوي الهمم وذلك بالتنسيق مع مركز قادرون التابع لوزارة الشباب والرياضة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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