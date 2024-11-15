نائب وزير الخارجية يبرز الدور المصري التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني بإفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - أكد السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة، التزام مصر بمواصلة مسيرة التعاون مع شعوب القارة الإفريقية، مع الحرص على تطوير أدواتها الدبلوماسية للتعاطي مع التحديات المُستجدة والشواغل الآنية التي تواجه إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أبو بكر، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مراسم تقلُد جراسا ماشيل، المناضلة والسياسية الموزمبيقية جائزة مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والتي تسلمتهما نيابة عنها ابنتها جوسينا ماشيل.

وأشاد نائب وزير الخارجية، خلال الاحتفال، بالمسيرة الحافلة لماشيل، وبنضالها من أجل تحرير موزمبيق، كما أثنى على النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبها كأول وزيرة للتعليم في بلادها.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة، في بيان اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية أبرز الدور الخيري والإنساني الذي لعبته على مدار عقود طويلة، وتبنيها للقضايا التي تشغل القارة الأفريقية والعالم، لا سيما مكافحة الفقر وتجنيب الأطفال التداعيات المروعة للنزاعات المسلحة، وعملها الدؤوب لتوفير الرعاية الصحية للسيدات والأطفال والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها.

وألقى السفير أبو بكر محمود الضوء كذلك على التقدير الإقليمي والدولي لنضالها الطويل من أجل القيم الإنسانية والذي أهلها عن جدارة لاكتساب احترام العديد من المؤسسات والهيئات والدولية، لافتا كذلك إلى تجربتها الإنسانية الثرية التي كافحت خلالها مع زوجها وبطل استقلال موزمبيق سامورا ماشيل، الذي فقد حياته منتصف الثمانينات في حادث تحطم طائرته الرئاسية، ثم نضالها مع الزعيم الإفريقي الخالد نيلسون مانديلا عقب نجاحه في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

ونوه إلى الإرث الإفريقي المشترك في مناهضة الاستعمار والفصل العنصري والذي تحمّل عبئه الأكبر الآباء الأفارقة المؤسسون، مبرزاً الدور المصري التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا.