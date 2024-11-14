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مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الفنان حسين فهمي وشقيقته قدما لفتة طيبة، للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، على الرغم من أحزانهم بعد وفاة شقيقهم الفنان مصطفى فهمي، حيث وضعوا العلم الفلسطيني على ملابسهم، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفنان حسين فهمي قال: على مدار سنين طويلة كانت ولا زالت القضية الفلسطينية هي قضية مصر، وقضية كل إنسان يحارب من أجل معاني العدل والإنصاف والحرية والكرامة".

وبصفته رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي، أوضح أنه حين الحديث عن فلسطين لا يستطيع نسيان الأشقاء في لبنان، مشددًا تضامنه مع لبنان.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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