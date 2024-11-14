خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 15 نوفمبر 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 17
السواحل الشمالية 25 14
شمال الصعيد 27 13
جنوب الصعيد 31 15

حالة الطقس يوم السبت 16 نوفمبر 2024

وبينت حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من (مطروح)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (الإسكندرية) على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 16
السواحل الشمالية 24 14
شمال الصعيد 26 13
جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت «الأرصاد»، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 16
السواحل الشمالية 22 17
شمال الصعيد 26 12
جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 16
السواحل الشمالية 22 15
شمال الصعيد 25 11
جنوب الصعيد 28 14

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 16
السواحل الشمالية 22 16
شمال الصعيد 24 11
جنوب الصعيد 27 14

حالة الطقس يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

واختتم بيان حالة الطقس يوم الأربعاء، حيث تنشط الرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 16
السواحل الشمالية 23 15
شمال الصعيد 24 11
جنوب الصعيد 27 14

اقرأ أيضاً
معتدل نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

«بيان بدرجات الحرارة».. آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق