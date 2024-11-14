أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 15 نوفمبر 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري.
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حالة الطقس غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|14
|شمال الصعيد
|27
|13
|جنوب الصعيد
|31
|15
حالة الطقس يوم السبت 16 نوفمبر 2024
وبينت حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من (مطروح)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (الإسكندرية) على فترات متقطعة.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|24
|14
|شمال الصعيد
|26
|13
|جنوب الصعيد
|30
|15
حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأكدت «الأرصاد»، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|22
|17
|شمال الصعيد
|26
|12
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|22
|15
|شمال الصعيد
|25
|11
|جنوب الصعيد
|28
|14
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|22
|16
|شمال الصعيد
|24
|11
|جنوب الصعيد
|27
|14
حالة الطقس يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
واختتم بيان حالة الطقس يوم الأربعاء، حيث تنشط الرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|23
|15
|شمال الصعيد
|24
|11
|جنوب الصعيد
|27
|14
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