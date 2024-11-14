أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 15 نوفمبر 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري.

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حالة الطقس غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 14 شمال الصعيد 27 13 جنوب الصعيد 31 15

حالة الطقس يوم السبت 16 نوفمبر 2024

وبينت حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من (مطروح)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (الإسكندرية) على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 24 14 شمال الصعيد 26 13 جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت «الأرصاد»، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 22 17 شمال الصعيد 26 12 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 22 15 شمال الصعيد 25 11 جنوب الصعيد 28 14

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 22 16 شمال الصعيد 24 11 جنوب الصعيد 27 14

حالة الطقس يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

واختتم بيان حالة الطقس يوم الأربعاء، حيث تنشط الرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 23 15 شمال الصعيد 24 11 جنوب الصعيد 27 14