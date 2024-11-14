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محافظ القاهرة: غدا افتتاح أول أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر بتخفيضات تصل إلى 20% - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: غدا افتتاح أول أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر بتخفيضات تصل إلى 20% - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: غدا افتتاح أول أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر بتخفيضات تصل إلى 20% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صباح غدٍ، الجمعة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتي تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بـ20%.

وأكد محافظ القاهرة - في بيان اليوم، الخميس، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.. لافتا إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.. مشيرا إلى أن سوق اليوم الواحد الذي سيتم افتتاحه غدا /الجمعة/ أمام مسجد آل رشدان وبوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات سيعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وسيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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