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وزير الصناعة: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية - أخبار كلمتك

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وزير الصناعة: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة أتاحت كميات المازوت التي طلبتها المصانع، وتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية بالاستعانة بشريك أجنبي وبتمويل من البنوك المصرية.

 

دعم المستثمرين لزيادة الاستثمارات

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تدعم المستثمرين وتدعوهم دوما إلى زيادة استثماراتهم، وتساعد كل من يريدون بناء المصانع.

 

مخطط الدولة المصرية بشأن المصانع

وأوضح، أن كل المصانع في الفترة القادمة ستكون خضراء وتتماشى مع المتطلبات الأوروبية والعالمية، لافتًا، إلى أنّ الدولة انتهجت نهجًا قويمًا للبدء بمشروعات البنية الأساسية، وتطويرها، الأمر الذي مهد الطريق لتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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