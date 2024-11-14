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شيخ الأزهر يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس "الأربعاء".

وأعرب الرئيس الفلسطيني في برقيته، اليوم "الخميس"، عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، قائلاً: "نتقدم لفضيلتكم وأسرتكم الكريمة بخالص التعازي والمواساة، ونتضرع إلى الله - العلي القدير - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظكم وأحبائكم ومصر العزيزة والأزهر الشريف بعنايته ورحمته وعافيته".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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