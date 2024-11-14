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كامل الوزير: طرحنا 1124 قطعة أرض للاستثمار الصناعي خلال 130 يوما - أخبار كلمتك

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كامل الوزير: طرحنا 1124 قطعة أرض للاستثمار الصناعي خلال 130 يوما - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرحنا 1124 قطعة أرض للاستثمار الصناعي خلال 130 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أنه على مدار الـ130 يومًا الماضية تم طرح 1124 قطعة أرض للاستثمار الصناعي بمساحة قدرها 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ قليل بالعاصمة الإدارية، أن الطرح لم يكن يحدث على مدار سنة كاملة، ودفع 1622 مستثمرا مقدم الحجز نسبته 10%، وتم تخصيص 267 قطعة أرض وجرى إرسال رسائل على المحمول بالبريد الإلكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج.

وأوضح، أنه تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة اليوم الثاني والعشرين من سبتمبر 2024، وأعلنت الوزارة أنها ستعلن عن النتائج بعد 3 أسابيع، وتلقت المطالب خلال 7 أيام على الخريطة الاستثمارية للمنصة، وجرى التقييم الفني والمالي على مدار أسبوعين، بعد 3 أسابيع جرى الإعلان عن نتيجة الطرح.

وأشار: ولا نستورد حاليا إلا احتياجاتنا الضرورية، موضحا أن مصر تحتاج صناعات للطاقة والمياه خلال الفترة المقبلة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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