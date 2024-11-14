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عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار - أخبار كلمتك

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عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار - أخبار كلمتك

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، مفاجأة صادمة بشأن حجم استيراد مصر من الأجبان.

وقال كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا مش بنقول محدش ياكل جبنة بس عيب أوي على بلدنا لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 1.2 مليار دولار جبنة".

وكان المهندس كامل الوزير، قد كشف عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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