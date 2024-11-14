اجتماع موسع بتعليم أكتوبر لمناقشة خطط تطوير العملية التعليمية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - عقدت فاتن مدكور، مدير عام إدارة ٦ أكتوبر التعليمية وأحمد شفيق، وكيل الإدارة، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس بحضور الموجهين الأوائل ومديري المراحل التعليمية، وذلك لمناقشة خطط العمل المستقبلية وتقييم الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية.

مدير تعليم اكتوبر تشدد على العمل الميداني والتقييم المستمر

وأكدت فاتن مدكور على أهمية التواجد الميداني للموجهين ومديري المراحل داخل الفصول الدراسية، مشيرة إلى أن ذلك هو السبيل الأمثل لتشخيص المشكلات وحلها بشكل فعال.

كما شددت على ضرورة الاهتمام بالتقييم المستمر لأداء المعلمين والطلاب، وتوفير الدعم اللازم للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

وكيل تعليم اكتوبر يشدد على توعية الطلاب وأهمية الاستثمار في الوقت

من جانبه، أشار أحمد شفيق إلى أهمية توعية الطلاب بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وحثهم على الاستثمار في وقتهم في الأنشطة المفيدة مثل المذاكرة والرياضة، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية.

خطة عمل متكاملة للمرحلة القادمة

واستمع الحضور إلى خطط ورؤى الموجهين بشأن المرحلة القادمة، والتي تهدف إلى تحقيق تطوير شامل للعملية التعليمية. وأكد الجميع على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في المجال التعليمي لتحقيق الأهداف المنشودة.

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