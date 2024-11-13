وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:59 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مساء اليوم، لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتوطين الصناعات ذات الصلة بقطاع المرافق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا موقف التدفقات المالية المطلوبة للجهات التابعة لقطاع المرافق، وغيرها من الموضوعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع، باستعراض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق، كما تابع قائمة بالمشروعات المهمة ذات الأولوية والمطلوب توفير التمويل اللازم لتنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع وزير الإسكان، تقرير اللجنة المختصة بحصر الطلبات الجاري والمقرر تنفيذ أعمال الصيانة لها، حيث وجه بضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة القياسية وتعظيم الاستفادة من الأصول، وحسن استغلالها، كما تابع موقف المشروعات الجاري والمقرر تنفيذها للحد من تلوث بعض المصارف في عدد من المحافظات، والتنسيق مع وزارتي البيئة والصناعة والجهات المعنية.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي حول الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للحد من تلوث مصرف المحيط بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكذا الإجراءات والتنسيقات مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة والموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لإنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف توريد وتركيب المواسير الصلب للخط الثاني الناقل للمياه العكرة من مأخذ المعادي حتى محطة تنقية القاهرة الجديدة، وكذا موقف تنفيذ «المأخذ - الخطوط - توسعات الروافع 2 و3 و4 للمياه العكرة من المعادي لمحطة تنقية القاهرة الجديدة، وذلك لإضافة 500 ألف م3 من المياه العكرة لمحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، لتوفير الاحتياجات اللازمة وحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية.