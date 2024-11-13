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مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

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مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - تستضيف مستشفى مصرللطيران، “قسم علاج الأورام بالمستشفى” الخبير الفرنسى البروفيسور Stephane Oudard  أستاذ علاج أورام المسالك البولية بمستشفى جورج بومبيدو بباريس، وذلك فى إطار الشراكة المبرمة مع مجموعة مستشفيات باريس APHP.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور  أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة وبالتعاون مع مكتب الشراكة الفرنسية بالمستشفى ومن منطلق الاهتمام المستمر بالنشاط العلمى ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام. 

تبدأ فعاليات الزيارة يوم الخميس 21 نوفمبر ٢٠٢٤ بعقد يوم علمى بالقاعة الرئيسية بالمستشفى عن أحدث بروتوكولات علاج أورام البروستاتا والمسالك البولية بمشاركة الخبير الفرنسى وأطباء واستشاريى علاج الأورام وجراحة المسالك البولية بالمستشفى.

يلى ذلك عقد عيادة مناظرة الحالات على مدار يومى الخميس والجمعة 21 و22 نوفمبر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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