الإعارات الخارجية للمعلمين 2025.. اعرف المستندات المطلوبة وشروط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - الإعارات الخارجية للمعلمين 2025.. وجهت مديريات التربية والتعليم، خطابًا للإدارات التعليمية، توضح فيه الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعارات الخارجية للمعلمين 2025، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة.

الإعارات الخارجية للمعلمين 2025

حددت المديريات الأوراق المطلوبة لتقديم طلب على الإعارات الخارجية للمعلمين 2025، موضحة أنه في حالة تقديم طلبين يجب أن يكون كل طلب مستوفي كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة في الإعارات الخارجية للمعلمين 2025

- صورة جواز سفر ساري حتى 1 أكتوبر 2025.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة صحية صادرة من جهة رسمية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي «دبلوم المعلمين والدبلومات الفنية + بكالوريوس».

- صورة طبق الأصل للمؤهلات العليا الدبلومات والماجستير والدكتوراه معتمدة ومختومة.

- أصل طلب الإعارة «نموذج 1.

- أصل بطاقة الإعارة نموذج - أ للمتقدمين للدول العربية.

- أصل بطاقة الإعارة نموذج - ب للمتقدمين للدول الغير ناطقة بالعربية.

- أصل بطاقة الإعارة نموذج - ج للإداريين.

- عدد 2 طابع مهن تعليمية.

- أصل إقرار الزوج معتمد من جهة رسمية بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها.

- صورة طبق الأصل من التقارير السنوية عن عامي 2023/ 2024 و2024/ 2025.

- أصل صحيفة حالة حديثة معتمدة ومختومة «للمعلمين والإداريين».

- تورید 200 جنيه عن كل طلب للدول العربية.

- توريد 400 عن كل طلب للدول الغير ناطقة بالعربية.

- قسيمة التوريد مجمعة لجميع العاملين المتقدمين على مستوى الإدارة بإجمالي المبلغ.

- صورة من أمر الدفع على مستوى الإدارة الحساب المديرية.

شروط التقديم في الإعارات الخارجية للمعلمين 2025

- مصري الجنسية.

- مقيد على درجة مالية بموازنة الدولة.

- أن يكون المتقدم على رأس العمل.

- لا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

- أن يكون المتقدم أقضى 36 شهرًا على الأقل بالعمل بوزارة التربية والتعليم.

- شرط قضاء 24 شهر الأخيرة بنفس المحافظة.

- ألا يزيد سن المتقدم في 1 أكتوبر 2025 عن 56 سنة.

- يُلزم المنتدب بتقديم بطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التي يتبع لها، وليس من الجهة المنتدب إليها.

- بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية المتقديم بطلب إعارة خاريجة:

- يجب ذكر المرحلة التي تم تقييده فيها بقرار رسمي، وليس المرحلة التي يعمل بها بالندب.

- كتابة اسم المدرسة الثانوية التي يعمل بها المتقدم كاملة.

- تحديد نوعها «عام - فني - صناعي - تجاري - زراعي».

- تاريخ بدء العمل محدد به باليوم والشهر والسنة.

- يشترط مرور ثلاث سنوات على الوظيفة التي يتقدم بها.

- يشترط إجادة اللغة الأجنبية بالنسبة للمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.

- يحق لمعلمي التعليم الصناعي التقدم بطلب إعارة إلى الدول الناطقة بغير العربية، بشرط إجادة اللغة الأجنبية.

- المعينون على درجة مالية بمسمى وظيفي «أخصائي تدريس» ويقومون بتدريس مادة دراسية، يجب عليهم تقديم قرار اجتيازهم الكادر مع إقرار العمل على المادة المتقدم بها.

- لا يُسمح لموجهي المواد بكتابة رغبة التدريس في بطاقة الإعارة.

- يُسمح لوكلاء المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط بالتقدم للعمل في التدريس، على أن يسجلوا «أرغب في العمل بالتدريس» مع التوقيع.