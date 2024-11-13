موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - موعد بداية شهر رمضان لعام 2025.. مع انقضاء نصف شهر جماد أول بالتقويم الهجري، يبحث العديد من المسلمين عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 ميلادي - 1446 هجريًا.

موعد بداية شهر رمضان 2025

طبقًا للتقويم الهجري لعام 1446 هجريًا، يبدأ شهر رمضان المبارك من يوم السبت الموافق 1 من شهر مارس المقبل طبقًا للتقويم الميلادي.

موعد انتهاء شهر رمضان 2025

ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان المبارك لعام 2025 لمدة 29 يومًا، وفق الحسابات الفلكية والتقويم الهجري للعام الحالي، على أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري هلال الشهر الجديد «شوال» للتأكد إن كان شهر رمضان 29 يومًا أم 30.

موعد تحري هلال شهر رمضان 2025

وتتحرى دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2025 بعد غروب شمس يوم الجمعة الموافق 29 شعبان هجريًا و28 فبراير، لتحديد موعد أول يوم لشهر رمضان لبداية الصيام، يوم 1 مارس أو 2 مارس.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

ووفق التوقعات الفلكية الأولية، سيكون هلال شهر رمضان لعام 2025 مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل حتى 37 دقيقة، لتصل مدة ظهور هلال شهر رمضان 2025 في سماء مكة المكرمة إلى 33 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2025

وتتفاوت ساعات صيام شهر رمضان 2025 في الدول الإسلامية، لتصل ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان 2025 ميلادي و1446 هجريًا إلى 13 ساعة، ومع مرور الأيام تزداد عدد ساعات الصيام تدريجيا.

أطول ايام شهر رمضان 2025

وتصل عدد ساعات الصيام في الأيام الأخيرة من شهر رمضان لعام 2025 إلى 14ساعة صيام، لتكون الأيام الأخيرة من رمضان 1446 هجريًا أطول عدد ساعات صيام مقارنةً بباقي الأيام.